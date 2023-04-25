На улице Шевченко в Мурманске построят шестиэтажный жилой комплекс

Квартиры планируют строить однокомнатные и двухкомнатные, один квадратный метр будет стоить от 130 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Росреестр по Мурманской области внес в Единый государственный реестр недвижимости сведения о регистрации первого договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома на улице Шевченко в Мурманске.

Напомним: за театром Северного флота планируют построить жилой комплекс.

- Он будет состоять из двух шестиэтажных секций по два подъезда в каждой. В подъездах предусмотрены лифты. В доме будут размещаться одно- и двухкомнатные квартиры с высотой потолков 3,1 метра. Фасады зданий решены в современном стиле. Проектом также предусмотрена организация необходимых подъездных путей, удобных пешеходных связей и соответствующее благоустройство территории, - уточнили в региональном Росреестре.

Квартиры планируют строить однокомнатные и двухкомнатные, один квадратный метр будет стоить от 130 тысяч рублей. Так, однушка почти в 40 кв.м будет стоить 5 миллионов рублей, двушка в 60 кв.м - 7,8 миллиона рублей.

Напомним: в Мурманске снесут аварийный дом на Жуковского. А вот дом на улице Мурманской не признали опасным для жизни.

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