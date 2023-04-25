Для объектов связи и центров обработки данных в Мурманской области снизят стоимость аренды

Льгота разработана для среднего и малого бизнеса и будет действовать до 31 декабря 2024 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области для размещения объектов связи или центров обработки данных снизят стоимость аренды госимущества в два раза. Льгота разработана для среднего и малого бизнеса и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

- Для ее получения договор аренды государственного имущества Мурманской области должен быть заключен с субъектом малого и среднего предпринимательства без проведения торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». При этом деятельность в области связи и/или по обработки данных должна является основным видом экономической деятельности арендатора, - сообщили в министерстве имущественных отношений Мурманской области.

Напомним: жители Заполярья могут получить льготы по имущественным налогам. В прошлом году 66 тысячам северян предоставили льготу по транспортному налогу, а 180 тысячам - льготу по налогу на имущество.

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