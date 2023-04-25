В Мурманской области не будут запрещать увековечивание памяти Сталина

Депутаты единогласно проголосовали за снятие законопроекта с рассмотрения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы 25 апреля сняли с рассмотрения законопроект «О запрете на территории Мурманской области увековечения памяти Иосифа Виссарионовича Сталина». Его автором стал бывший депутат от ЛДПР Максим Белов.

- Законопроект рассматривался только на профильном комитете. В 2021 году прокуратура признала его не соответствующем нормам Конституции и отметила, что он не может быть принять. Аналогичное решение приняли в министерстве юстиции, - отметил председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ющенко.

Депутаты единогласно проголосовали за снятие законопроекта с рассмотрения.

Напомним: в октябре 2021 года Совет депутатов Мурманска не стал рассматривать вопрос об установке памятника Сталину. Его сняли с повестки заседания.

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