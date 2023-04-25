В Мурманской области на имущество бизнесмена наложили арест после обвинения в неуплате налогов

По версии следствия, с октября 2020 года по апрель 2021 года коммерсант предоставлял в налоговую ложные сведения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманской области директора компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, речь идет о 23 миллионах рублей.

По версии следствия, с октября 2020 года по апрель 2021 года коммерсант предоставлял в налоговую ложные сведения. В бумагах отражались расходы на покупку товаров, работ, услуг и уплаченных суммах НДС по указанным сделкам. При этом расходы были включены в сумму налоговых вычетов в декларации по НДС за несколько кварталов 2020 года, представленные в налоговую инспекцию.

- По ходатайству следователя судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого на общую сумму более пятнадцати миллионов рублей. Данная мера процессуального принуждения принята для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Напомним: директора мурманской организации ждет суд за сокрытие 3,5 миллионов рублей от налогов. Руководитель скрывал доходы с августа 2020 по ноябрь 2022 года.

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