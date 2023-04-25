Многодетную семью из Никеля спас боец СВО

Многодетная семья из Никеля возвращалась домой на поезде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многодетная семья из Никеля возвращалась домой на поезде. Одному из пяти детей стало плохо, и пассажиры вынуждены были сойти на станции. Денег на то, чтобы продолжить путь, у них не было.

- Семья обратилась с просьбой о ночлеге к дежурной по станции, однако им отказали, - сообщили в издании «Республика».

Карельский военнослужащий - участник СВО возвращался домой и, заметив семью, решил узнать, что у них случилось. Он купил семье билеты домой, заплатив около 10 тысяч рублей.

Напомним: в Петрозаводское МВД сообщили об экстренном торможении поезда «Мурманск-Санкт-Петербург». Стражи порядка нашли нарушителя — им оказался 34-летний житель Республики Карелия. С его слов, он сорвал стоп-кран, потому что не успел сойти на своей станции.

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