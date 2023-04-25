Поезд «Мурманск-Санкт-Петербург» совершил экстренное торможение

Неправомерная остановка поезда мужчине вышла штрафом в две тысячи рублей. Фото: Тимур ХАНОВ

В Петрозаводское МВД сообщили об экстренном торможении поезда «Мурманск-Санкт-Петербург». Стражи порядка нашли нарушителя — им оказался 34-летний житель Республики Карелия. С его слов, он сорвал стоп-кран, потому что не успел сойти на своей станции.

- Использовать стоп-кран можно только для предотвращения человеческих жертв, крушения поезда, аварии, схода с рельсов и других чрезвычайных ситуаций, - напоминают сотрудники транспортной полиции.

Неправомерная остановка поезда мужчине вышла штрафом в две тысячи рублей.

Напомним: с 1 мая северяне смогут ездить на поезде №183/184 «Таврия», который свяжет по железной дороге Мурманск и Севастополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru