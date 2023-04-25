До белых ночей в Мурманске осталась неделя

В столице Заполярья этот период начнется 1 мая и продлится до 21 мая. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с каждым днем темнеет все позже. А это явный признак того, что мы все ближе к белым ночам.

В столице Заполярья этот период начнется 1 мая и продлится до 21 мая. Второй период белых ночей будет с 23 июля по 12 августа. Между ними в Заполярье будет ночное солнце - полярный день.

Напомним: несмотря на эхо зимы в виде снегопадов и похолодания погода в Мурманской области установилась все же больше весенняя. А это значит, что рыбакам стоит сворачивать снасти и завершать подледный лов. Выход на лед уже опасен.

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