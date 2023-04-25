В Мурманской области презентовали новый вид операций на сердце

В Мурманске будут проводить современные операции на сердце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске презентовали новый вид операций на сердце, который освоили в ММЦ имени Н.И.Пирогова ФМБА России. В операционной установлен современный ангиограф, который позволяет проводить диагностику заболеваний сосудов и рентгенохирургические вмешательства.

— Эта операция – абсолютный аналог открытой операции аорто-подвздошного шунтирования. Ее безусловным преимуществом перед открытой классической сосудистой хирургической операцией является то, что вмешательство было выполнено под малым доступом. У пациента нет постоперационной раны, и ему не предстоит проходить длительный восстановительный период, - рассказал врач-эндоваскулярный хирург ММЦ имени Н.И.Пирогова ФМБА России Михаил Воронин.

У нового вида операций много достоинств, например, пациенты быстро восстанавливаются, так как вмешательство малотравматично, ее может проводить людям с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Также новая техника позволяет оценить состояние сосудов и снизить риск заболеваний в будущем.

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