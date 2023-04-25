В Мурманске начинается суд над Степаном Фурманом

Степану Фурману грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

25 апреля Мурманский областной суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 59-летнего уроженца Никеля Степана Фурмана. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Защита Фурмана ходатайствовала о суд с участием присяжных заседателей. Уголовное дело в отношении северянина возбудили 27 августа 2019 года, в тот же день он пересек границу РФ. Только в 2022 году его экстрадировали в Россию из Португалии. По версии следствия, Фурман все это время скрывался в Европе, по версии защиты - проходил лечение.

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