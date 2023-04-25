В кировском кинотеатре «Большевик» во время реконструкции откопали раритет

В Кировске идет реконструкция кинотеатра «Большевик», и во время работ строители достали из земли фрагменты теплопункта прошлого века. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кировске идет реконструкция кинотеатра «Большевик», и во время работ строители достали из земли фрагменты теплопункта прошлого века.

- Такое оборудование использовалось для отопления кинотеатра. Этот раритет планируют сохранить для потомков как музейный экспонат, - сообщили в администрации Кировска.

Напомним: в магазине Снежногорска во время ремонта нашли записку. Ее написал солдат стройбата из Москвы. А в 2014 году во время реконструкции ДК моряков в Мурманске нашли произведение искусства - мозаику. Сделана она была предположительно в конце 80-х - начале 90-х годов.

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