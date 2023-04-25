В Териберки туристы падают во время опасной посадки на судно

Чтобы попасть на борт, надо спуститься по металлической лестнице, а потом перешагнуть на палубу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области пытаются обратить внимание властей на опасную посадку туристов на маломерные суда с одного из причалов. Чтобы попасть на борт, надо спуститься по металлической лестнице, а потом перешагнуть на палубу.

Зимой во время мороза и обледенения сделать это не всегда просто.

- Схема работает как часы: туристы вчерную платят кораблеводам. За зиму четыре случая [падения человека], - пишет паблик «Кольский район: что есть и что будет?» (16+).

В сообществе разметили документ, как отмечается, это ответ прокуратуры, из которого следует, что причал, на котором произошли несчастные случаи, не состоится на учете как стоянка для маломерных судов. А вот в отношении судовладельцев, чьи туристы пострадали, возбуждены административные дела.

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