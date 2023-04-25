В Мурманск приехал самый жесткий блогер

Габара и его команду заметили в одном из ресторанов в центре Мурманска. Фото: скриншот видео
В Мурманск приехал блогер Габар, который себя называет самым жестким блогером. На его YouTube-канал, где он проводит порой опасные челленджи и эксперименты, подписано свыше трех миллионов человек.
Габара и его команду заметили в одном из ресторанов в центре Мурманска. Вероятно, в Мурманск он приехал снимать новое видео.
Напомним: в марте блогер AcademeG приехал в Мурманскую область тестировать переделанный под вездеход Bentley. Хибины впечатлили команду своей красотой.
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