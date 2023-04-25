Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 11:00

В Мурманске меняется расписание троллейбуса №4

Новый график будет действовать с 1 мая
Ника СВЕТЛОВА
В Мурманске меняется график движения еще одного маршрута.

В Мурманске меняется график движения еще одного маршрута.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске меняется график движения еще одного маршрута.

- С 1 мая для троллейбусного маршрута №4 обновляется расписание в будни и выходные дни, - сообщили в «Электротранспорте». Ранее для автобуса 7Т в Мурманске поменяют время первого и последнего рейсов. Об изменении расписания просили пассажиры.

Напомним: троллейбусы и автобусы в Мурманске перешли на весеннее расписание. График движения не изменился для автобусов №№ 24, 25, 7Т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru