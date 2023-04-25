Семье участника спецоперации из Полярных Зорь помогли с жильем

В Мурманской области решили жилищный вопрос семьи участника спецоперации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области решили жилищный вопрос семьи участника спецоперации. Житель Полярных Зорь - военнослужащий 80-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота - обратился в региональное правительство с просьбой найти квартиру для его жены и двух детей.

И проблему решили: для семьи подыскали двухкомнатную квартиру.

- Супруга мобилизованного участника спецоперации поблагодарила региональное правительство, а также местные власти за решение важного для семьи вопроса и сообщила, что в новую квартиру она с детьми переедет в ближайшее время, - рассказали в оперштабе Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области начинают строить дом для семьи-погорельцев участника СВО. Жена военнослужащего обратилась за помощью к губернатору.

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