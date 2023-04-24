Осторожно, возможны осадки в виде фрикаделек! В Архангельской области мальчик выбрасывал из окна еду и вещи

Пострадавших нет, на место вызвали инспектора по делам несовершеннолетних. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 апреля жители дома №53 на улице Воронина в Архангельске столкнулись с необычной ситуацией: из окна на восьмом этаже летели еда и игрушки. Приехавшие спасатели узнали, что необычные осадки устроил семилетний мальчик.

- Ребенок через дверь охотно рассказал, что он в гостях у бабушки, но она спит и не просыпается, - сообщили в Службе Спасения им. И.А. Поливаного.

Внутри квартиры оказалась его двухлетняя сестра. Бабушка тоже нашлась — она спала, предположительно, в алкогольном опьянении. Пострадавших нет, на место вызвали инспектора по делам несовершеннолетних.

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