В Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море

Администрация Кольского района ввела режим повышенной готовности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Администрация Кольского района ввела режим повышенной готовности. Из-за этого действует ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.

- Оно действует с 21.00 24 апреля до 18.00 25 апреля 2023 года, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: эхо зимы еще слышится в Мурманской области. Так, на юг региона циклон принесет сильный снегопад, хотя основная часть осадков придется на Карелию.

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