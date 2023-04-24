Жителей улиц Радищева и Гвардейской в Мурманске предупредили о яде на земле

Мурманчан предупреждают о яде, который разбрасывают догхантеры. Фото: Анастасия Долинина

Мурманчан предупреждают о яде, который разбрасывают догхантеры. Особенно осторожными надо быть жителям улиц Радищева и Гвардейской.

- Умерла собака. Через час после прогулки начались резкие судороги, пена, испражнения с резким запахом. Даже довезти до ветклиники не успели. Просим быть очень осторожными! - сообщили в паблике «Альянс Защитников Животных — Мурманск» (18+).

Напомним: зооволонтеры Мурманской области сообщили хорошую новость: всех пятерых собак-ветеранов ездового спорта, которых бывшая хозяйка оставила в Карелии, пойманы и в безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru