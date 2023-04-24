В Мурманской области моряк угнал Toyota Land Cruiser у начальника

В дежурную часть отдела полиции по Кольскому району поступило сообщение об угоне Toyota Land Cruiser. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть отдела полиции по Кольскому району поступило сообщение об угоне Toyota Land Cruiser.

Сотрудники органов выяснили, машина была припаркована недалеко от места, где стояло пришвартованное у причала судна. Один из коллег владельца автомобиля, пока его не было, решил покататься на иномарке. Мужчина взял ключи от машины в каюте капитана и уехал с парковки. Но не справился с управлением и попал в ДТП в районе Нижне-Териберской ГЭС. Сумев самостоятельно выбраться из сугроба, северянин вернул машину на прежнее место и отправился домой.

- По «горячим следам» удалось задержать злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель, коллега владельца транспортного средства, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение угонов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru