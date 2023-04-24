Перед Днем Победы в Мурманске проходит традиционная акция «Георгиевская ленточка», когда северяне могут бесплатно получить один из символов праздника. Фото: Администрация города Мурманска

Перед Днем Победы в Мурманске проходит традиционная акция «Георгиевская ленточка», когда северяне могут бесплатно получить один из символов праздника.

- Георгиевская ленточка является символом народной памяти о бессмертном подвиге всех, кто внес вклад в победу над фашизмом. Три дня - 26, 29 апреля и 3 мая – волонтеры будут раздавать мурманчанам ленточки и рассказывать об истории возникновения символа военной славы, значении черного и оранжевого цветов, а также объяснять, как правильно их носить, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

26 апреля в 17.00 волонтеры будут работать у парка семейного отдыха «Атлантика» и парка «Кольский». 29 числа в 17.00 на Пяти Углах и у памятника Бредову. 3 мая также в 17.00 - у памятника воинам Полярной дивизии и у кинотеатра «Мурманск».

Напомним: 24 апреля в 16.00 около мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» пройдет торжественный митинг в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами выступают участники международной акции — марш-эстафеты в рамках проекта «Наша Великая Родина».

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