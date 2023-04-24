Юг Мурманской области накроет мощный снегопад

Эхо зимы еще слышится в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эхо зимы еще слышится в Мурманской области. Так, на юг региона циклон принесет сильный снегопад, хотя основная часть осадков придется на Карелию.

- От Лоухи до Беломорска до вечера местами ожидается выпадение до 20 мм осадков в виде снега. Это снегогеддонище Нашу область он заденет только на крайнем юго-востоке (Варзуга, Пялица), - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: в Мурманске за сутки выпала месячная норма снега.

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