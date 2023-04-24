Житель Кировска напал на соседа с ложкой для обуви

Во время ссоры злоумышленник взял ложку для обуви и использовал ее как оружие.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В полицию Кировска поступило сообщение из больницы, что к ним обратился мужчина с разными травмами, в том числе ушибом головы.
Правоохранители узнали, что на 63-летнего северянина на лестничной клетке напал его сосед. Во время ссоры злоумышленник взял ложку для обуви и использовал ее как оружие.
- Участковые уполномоченные доставили в отдел полиции 40-летнего мужчину, который признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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