Трое учащихся из Мурманской области стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

Губернатор Мурманской области поздравил троих учащихся, ставших призерами Всероссийской олимпиады, школьников и их преподавателей. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области поздравил троих учащихся, ставших призерами Всероссийской олимпиады, школьников и их преподавателей.

Трехкратным призером в этом году стал Михаил Мелещенко — ученик Мурманской кадетской школы. Каждый раз он занимал призовое место по новому предмету: русскому языку, обществознанию и экономике.

- И это история не про успех, а про результат кропотливого труда. Абсолютно заслуженная награда. Поздравляю Михаила и его наставников: Ольгу Виноградову и Анастасию Дворникову, – сказал Андрей Чибис.

Также в этом году призовое место по русскому языку заняла София Калашникова, девятиклассница апатитской школы № 5, десятиклассница гимназии №10 Мурманска Анна Малышкина стала призером по технологии. Софию подготовила педагог-наставник Светлана Неуступова, а Анну заняла призовое место под руководством Ирины Захаровой. В регионе уже 8 призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников. Впереди у наших ребят еще три участия в заключительном этапе олимпиады.

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