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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:41

Трое учащихся из Мурманской области стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

Каждый из ребят получит 150 тысяч рублей за победу
Ирина ГОЛУБЦОВА
Губернатор Мурманской области поздравил троих учащихся, ставших призерами Всероссийской олимпиады, школьников и их преподавателей. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области поздравил троих учащихся, ставших призерами Всероссийской олимпиады, школьников и их преподавателей. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области поздравил троих учащихся, ставших призерами Всероссийской олимпиады, школьников и их преподавателей.

Трехкратным призером в этом году стал Михаил Мелещенко — ученик Мурманской кадетской школы. Каждый раз он занимал призовое место по новому предмету: русскому языку, обществознанию и экономике.

- И это история не про успех, а про результат кропотливого труда. Абсолютно заслуженная награда. Поздравляю Михаила и его наставников: Ольгу Виноградову и Анастасию Дворникову, – сказал Андрей Чибис.

Также в этом году призовое место по русскому языку заняла София Калашникова, девятиклассница апатитской школы № 5, десятиклассница гимназии №10 Мурманска Анна Малышкина стала призером по технологии. Софию подготовила педагог-наставник Светлана Неуступова, а Анну заняла призовое место под руководством Ирины Захаровой. В регионе уже 8 призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников. Впереди у наших ребят еще три участия в заключительном этапе олимпиады.

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