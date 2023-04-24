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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:05

Житель Мурманской области выиграл в лотерею 6,7 миллиона рублей

Северянин купил билет за 60 рублей
Ника СВЕТЛОВА
Счастливыми для северянина стали 12, 34, 15, 14, 17.

Счастливыми для северянина стали 12, 34, 15, 14, 17.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Житель Мурманской области выиграл в 112 тысяч раз больше денег, чем потратил. Северянин за 60 рублей купил лотерейный билет и стал миллионером.

- 24 апреля в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз — 6 707 376 рублей. Удача оказалась на стороне участника из Мурманской области, - сообщили в «Столото»

Счастливыми для северянина стали 12, 34, 15, 14, 17.

Напомним: четыре жителя Мурманской области стали миллионерами на Новый год. Северяне выиграли в лотерею.

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