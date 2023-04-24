Житель Мурманской области выиграл в лотерею 6,7 миллиона рублей

Счастливыми для северянина стали 12, 34, 15, 14, 17.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Житель Мурманской области выиграл в 112 тысяч раз больше денег, чем потратил. Северянин за 60 рублей купил лотерейный билет и стал миллионером.
- 24 апреля в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз — 6 707 376 рублей. Удача оказалась на стороне участника из Мурманской области, - сообщили в «Столото»
Счастливыми для северянина стали 12, 34, 15, 14, 17.
Напомним: четыре жителя Мурманской области стали миллионерами на Новый год. Северяне выиграли в лотерею.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru