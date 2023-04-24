Водители показали состояние дороги на Териберку

Ранее местные жители просили пройтись по дороге грейдером, чтобы выровнять ее. Фото: скриншот видео / vk.com/my_teriberka

Териберка манит туристов в любое время года. Однако весной в село лучше не ехать, если есть такая возможность. Дело в том, что талые воды и машины разбивают грунтовку, и путешествие превращается в испытание.

Так, водители показали состояние дороги в Териберку. В паблике «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове» (16+) появилось видео, что водителям приходится ехать по грязи с небольшой скоростью, так как под колесами - колея, лужи и ямы.

В паблике «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+) отмечают, что после снегопадов 21 и 22 апреля дорога снова стала зимней.

Ранее местные жители просили пройтись по дороге грейдером, чтобы выровнять ее.

Напомним: жители Териберки жалуются на усеянное рыбными отходами побережье. Рыбаки шкерят треску на берегу, не убирая за собой.

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