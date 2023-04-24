Жители Мурманска считают английский и китайский самыми востребованными языками для работы

Большинство северян (51%) отдает предпочтение английскому. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сервис для поиска работы SuperJob провел опрос среди активного населения Мурманской области, чтобы узнать самые полезные для построения карьеры иностранные языки.

Большинство северян (51%) отдает предпочтение английскому. Второе место занимает китайский — его выбрали 9% респондентов. Немецкий вспомнили 6% людей, итальянский, японский и арабский — 3%. При этом порядка четверти опрошенных рассказали, что для их работы иностранный язык не важен.

- О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (65%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (13%), - поделились специалисты сервиса.

Около половины опрошенных считают, что для их ребенка было бы полезно изучение английского (47%), примерно четверть предпочла бы приобщить подрастающее поколение к китайскому (23%). Про остальные языки вспоминают значительно реже: немецкий и испанский для своих детей предпочли 4% респондентов, арабский, французский, японский и испанский — по 2%. А вот 6% опрошенных и вовсе считают, что иностранные языки их детям не пригодятся.

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