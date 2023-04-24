31 тысяча жителей Мурманской области приняла участие в голосовании за объекты благоустройства

Голосование за объекты благоустройства продлиться до 31 мая.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области стартовало голосование по выбору объектов благоустройства, которые получат приоритет в реализации в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
- За первую неделю в нем приняла участие 31 тысяч человек в нашей области. Для голосования представлен 61 объект в 17 муниципалитетах, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В прошлые годы в голосовании победили такие проекты, как «Полянка полярника» в Мурманске, набережные в Коле и Кандалакше.
Отдать свой голос могут все северяне старше 14 лет до 31 мая.
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