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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:54

31 тысяча жителей Мурманской области приняла участие в голосовании за объекты благоустройства

Отдать свой голос можно до 31 мая
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Голосование за объекты благоустройства продлиться до 31 мая.

Голосование за объекты благоустройства продлиться до 31 мая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области стартовало голосование по выбору объектов благоустройства, которые получат приоритет в реализации в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- За первую неделю в нем приняла участие 31 тысяч человек в нашей области. Для голосования представлен 61 объект в 17 муниципалитетах, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В прошлые годы в голосовании победили такие проекты, как «Полянка полярника» в Мурманске, набережные в Коле и Кандалакше.

Отдать свой голос могут все северяне старше 14 лет до 31 мая.

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