Жители Териберки жалуются на усеянное рыбными отходами побережье

Рыбаки не убирают за собой после того, как шкерят треску. Фото: vk.com/my_teriberka

В Мурманской области начался тресковый сезон, ежедневно только в Териберке в море выходит порядка 300 судов.

Жители села отмечают, что рыбаки стали причиной серьезной проблемы: многие из них шкерят треску прямо на берегу, не убирая за собой отходы. В итоге весь пляж буквально усеян головами и кишками рыб.

- От качелей до выброшенного корабля все завалено ошметками рыбы, - возмущаются северяне в паблике «"Моя Териберка" | интернет-газета» (16+).

Напомним: спасатели Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра выезжали на помощь рыбаку в Кольском районе.

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