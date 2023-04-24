С 27 по 29 апреля дорогу Мишуково-Снежногорск будут перекрывать из-за взрывов

Автодорогу Мишуково - Снежногорск перекроют для движения транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманской области предупреждают о перекрытии дороги Мишуково-Снежногорск.

- С 27 по 29 апреля с 17.00 до 18.00 (резервное время с 18.00 до 19.00) будет закрыт участок с 2+800 по 5+200 километры из-за взрывных работ на комплексе перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, - сообщает Мурманскавтодор.

Напомним: водителей в Мурманской области предупреждают, что 6 мая будет перекрыт проезд по федеральной трассе Р-21 «Кола» в районе Долины Славы. В этот день здесь пройдут традиционные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

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