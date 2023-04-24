С 2020 года в "Губернаторском старте" победили 105 проектов. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области открыт прием заявок на конкурс «Губернаторский старт» (ранее известный как «Губернаторский стартап»), куда за поддержкой своей бизнес-идеи могут обратиться предприниматели, самозанятые и физические лица, которые планируют запустить свое дело.

- Приглашаю принять участие в конкурсе и получить поддержку регионального правительства на реализацию своего проекта. В этом году фонд составляет 40 миллионов рублей, максимальная сумма гранта составляет два миллиона рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Особые условия на получение гранта сохранили для военнослужащих и участников спецоперации. Конкурс «Губернаторский старт» проводится с 2020 года, за это время 105 его победителей получили 100 миллионов рублей на свои проекты.

Заявки на участие принимают до 24 мая в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе.

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