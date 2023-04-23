В Мурманской области выберут нового уполномоченного по защите прав предпринимателей

Прием заявок от соискателей на должность бизнес-омбудсмена продлиться до 7 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В марте 2023 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Максим Белов сообщил, что покидает свой пост. В этой должности он был с декабря 2021 года.

Сейчас в регионе началась процедура по выбору нового бизнес-омбудсмена. Документы от кандидатов будут принимать до 7 июня, ответственное ведомство - министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Напомним: отчет губернатора Мурманской области об итогах работы за 2022 года состоится 25 апреля. Накануне мероприятия Андрей Чибис встретился с представителями всех фракций в региональном парламенте.

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