Мусоросжигательный завод в Мурманске после реконструкции будет обрабатывать до 120 тонн отходов в год

Завод после обновления оборудования вдвое увеличит возможности по обработке отходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманский завод ТО ТБО (мусоросжигательный завод) проходит через реконструкцию, которая увеличит его возможности по обработке отходов. Для этого на предприятии меняют оборудование.

- Все работы на предприятии выполняются в рамках масштабного проекта по комплексной модернизации технологического оборудования, предусматривающего в том числе замену газоочистительных установок и очистных сооружений, организацию сортировки отходов перед сжиганием, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

После окончания реконструкции мусоросжигательный завод вдвое увеличит объем обрабатываемого мусора до 120 тонн каждый год. Энергия от сжигания мусора идет на отопление зданий. Полезные фракции отходов идут на переработку.

В 2023 году году из Мурманской области на переработку отправили 776,6 тонны вторсырья. Самым продуктивным месяцем стал декабрь, в котором объем перерабатываемых отходов увеличился почти вдвое – до 103 тонн.

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