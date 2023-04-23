За апрель бизнесу в Мурманской области помогли привлечь 131 миллион рублей заемных средств

В Мурманске поддерживают бизнес, поручаясь за предпринимателей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году региональный Фонд развития малого и среднего предпринимательства поручился за 47 предпринимателей Мурманской области, это позволило привлечь более 770 миллионов рублей кредитных средств в регион.

- В апреле одобрено 7 заявок от банков на общую сумму поручительств 64 миллиона рублей, что позволит привлечь бизнесу региона более 131 миллиона рублей заемных средств, - поделились в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Всего за январь-март этого года уже одобрили поручительство для 12 предпринимателей, чем привлекли заемное финансирование на общую сумму 339,50 миллиона рублей. Фонд предоставляет поручительство сроком до 7 лет. Максимальный размер поручительства – 70%.

Напомним: проект торгового порта «Лавна», который строится в Мурманской области на левом берегу Кольского залива, получил финансирование ВЭБ.РФ в размере 4 миллиардов рублей. Средства будут выделяться по механизму льготного финансирования, первый транш в 550 миллионов рублей уже получен.

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