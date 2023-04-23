В Мурманске пройдет ярмарка самозанятых

Мастера смогут показать свое творчество и посмотреть на работы коллег. Фото: правительство Мурманской области

В конце апреля в Мурманске состоится ярмарка самозанятых, за два дня ее работы гости смогут познакомиться с местными ремесленниками и посетить увлекательные мастер-классы. А те, кто только планирует открыть свое дело, смогут пообщаться с действующими самозанятыми и изучить их опыт.

Одна из участниц - Анастасия Попова - рассказала, как начала заниматься рукоделием.

- Увлеклась лепкой из полимерной глины около шести лет назад. Сходила на мастер-класс в Мурманске, слепила там свой первый браслет с морошкой и влюбилась в это ремесло. Искала уроки в интернете, изучала информацию и лепила для себя, пока однажды мне не сделали предложение провести самой мастер-класс. Я постоянно совершенствую свои навыки. В планах развить свой маленький бизнес и снять помещение под мастерскую, где смогу проводить мастер-классы, - рассказала Анастасия Попова.

Ярмарка пройдет 29 и 30 апреля в Мурманске в ТРЦ «Форум». Начало в 11.00. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним: в Мурманской области растет количество самозанятых северян. Сейчас жителей региона в таком статусе насчитывается порядка 20 тысяч.

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