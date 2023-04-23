В Заозерске построят водоочистные сооружения и пруд на свалке

Проект в Заозерске должен быть завершен в 3 квартале 2024 года. Фото: правительство Мурманской области

В Заозерске в рамках национального проекта «Экология» построят водоочистные сооружения и пруд на санкционированной свалке. По проекту, ливневые воды с территории свалки будут поступать в установку очистных сооружений. Очищенные сточные воды попадут в пруд-накопитель, после чего их используют для полива газонов, увлажнения карты, полива трав. Излишки вывезет спецорганизация.

- Рекультивация санкционированной свалки проводится в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время текущая техническая готовность проекта составляет 51,5%, - сообщают в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Процесс оздоровления участка, на который свозили отходы, длительный и состоит из нескольких этапов. Необходимо изолировать их таким образом, чтобы они не заражали почву, воду и воздух. Для восстановления почвы высаживают специально подобранные растения. Рекультивация может длиться от двух месяцев до пяти лет. Проект в Заозерске должен быть завершен в 3 квартале 2024 года, после последует биологический этап рекультивации – восстановление плодородия и растительного покрова рекультивируемых земель.

Напомним: в Мурманской области продолжается рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» в рамках национального проекта «Экология». К концу 2024 года должна завершиться откачка стоков и куриного помета из пометохранилища.

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