Не каждый увидит. На смену китам в Териберке пришли новые красавцы

Сначала жителей и гостей Териберки радовали киты, сейчас - дельфины. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Всю зиму у побережья Териберки наблюдали небывалое количество китов. Суда с туристами каждый день выходили ради фотоохоты на морских гигантов, график фрахтования расписан до осени.

Но сейчас китов стало меньше, зато на смену им пришли дельфины. Одну из стай заметили рыбаки.

- Пока в Териберке ждут возвращения китов, туристов и рыбаков развлекают стайки дельфинов. Видео снято пару дней назад, - сообщили в паблике «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).

Видео можно посмотреть здесь.

Напомним: в заполярных пабликах в «ВКонтакте» стало распространяться видео, сделанное в Коле. В кадре – кит, который резвится у моста. Но с записью все оказалось не так просто...

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