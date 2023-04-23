«Люди ломают авто». Водители просят выровнять дорогу на Териберку грейдером

Водители просят пройти грейдером по дороге в Териберку. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Дорога на Териберку всегда была одним из самых сложных участков для водителей. После начала реконструкции направления ситуация улучшилась. Но весной, когда сходит снег, снова возникают проблемы.

- Обратите внимание на дорогу к селу Териберка, необходимо выровнять грейдером, там не проехать, люди ломают авто, - написали северяне на личной странице губернатора Мурманской области в «ВКонтакте».

В минтрансе региона отметили, что работы на дороге запланированы, но нужно выждать время.

- Во время весеннего паводка на гравийных дорогах после выпадения интенсивных осадков может наблюдаться некоторое ухудшение состояние проезжей части в виде образования ямочности и гребенки. Просьба отнестись с пониманием к временным неудобствам, - сообщили в профильном министерстве.

Если погода позволяет, компания, которая содержит дорогу на Териберку, выравнивает дорожное полотно.

Также там напомнили, что до 30 сентября 2024 года отремонтируют автоподъезд к селу с 10 по 20 и с 20 по 35 километры.

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