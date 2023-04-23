Авиарейс Мурманск - Минеральные Воды летом 2023 года не состоится

Летом-2023 года из Мурманска можно будет улететь по 11 направлениям. Фото: Олег ФИЛОНОК

Зимой стало известно о планах запустить прямой перелет из Мурманска в Минеральные Воды. Однако после ситуация поменялась.

- По информации аэропорта «Мурманск», авиакомпания «Азимут» отменила решение по запуску нового авиамаршрута Мурманск - Минеральные Воды с 3 мая по 25 октября по средам и воскресеньям, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Напомним: летом 2023 года из Мурманска можно будет улететь по одиннадцати направлениям: в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Пермь, Казань, Череповец, Архангельск, Калугу, Минск и Анталью. Самые дешевые билеты из Мурманска будут в июне и в августе.

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