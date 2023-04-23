В Колвице 13-летняя школьница спасла из горящего дома троих детей

Храбрость северянки отметили грамотой и подарками. Фото: МЧС по Мурманской области

Ночью 20 февраля в Колвице загорелся двухэтажный деревянный частный дом на улице Заречной. В момент, когда занялся огонь, внутри находились четверо детей и их дедушка. Пожарные работали 10 часов, но, увы, строение сгорело дотла, а пожилой мужчина погиб.

Дети спаслись благодаря самой старшей из них - 13-летней Яне.

- Несмотря на свой юный возраст, Яна приняла единственное правильное решение - спасать детей из горящего дома через окно второго этажа. Благодаря правильным действиям девочки, никто из детей не пострадал, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Храбрость юной северянки оценили в МЧС по Мурманской области. Представители ведомства и администрации Полярных Зорь пришли на урок в школу, где учится Яна, и вручили ей грамоту главы города «За спасение людей на пожаре», а так же подарки.

- Как мимо беды, так и мимо героических поступков проходить нельзя. Необходимо поощрять такие примеры поведения у подрастающего поколения. В экстренной ситуации Яна действовала быстро и отважно, позаботилась о младших, беззащитных. Это качества настоящего спасателя, - отметил Дмитрий Жуков, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Ковдор и города Полярные Зори управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС региона.

Напомним: отважного восьмиклассника из кадетского класса МЧС в Апатитах Даниила Кульпина наградили нагрудным знаком «Горячее сердце». Минувшим летом, 9 июля, в микрорайоне Старые Апатиты парень спас двух одноклассниц от дикой собаки.

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