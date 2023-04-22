В отношении гендиректора АО «МРИВЦ» возбудили уголовное дело за невыплаты по искам о залитии квартир

Прокуратора признала возбуждение уголовного дела законным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора АО «МРИВЦ» (Мурманский регистрационно-информационно вычислительный центр). Его обвиняют по ч.2 ст.315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению).

— С февраля по апрель 2023 года он умышленно не исполнял вступившие в законную силу решения судов Мурманской области, согласно которым с управляющей компании были взысканы денежные средства по искам граждан по фактам залития их жилых помещений, а также задолженность перед ресурсоснабжающей организацией АО «АтомЭнергоСбыт» по потребленной электроэнергии в общей сумме более 1 000 000 рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: директора мурманской организации ждет суд за сокрытие 3,5 миллионов рублей от налогов. Руководитель скрывал доходы с августа 2020 по ноябрь 2022 года.

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