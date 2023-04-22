Всех выброшенных в Карелии собак-ветеранов ездового спорта нашли

Пять собак оказались в непростых условиях в Карелии. Фото: со страницы vk.com/solangiya

Зооволонтеры Мурманской области сообщили хорошую новость: всех пятерых собак-ветеранов ездового спорта, которых бывшая хозяйка оставила в Карелии, пойманы и в безопасности.

Напомним: Наталья Демидова, которую многие в Заполярье по проекту «Улыбка Аляски», переехала в Подмосковье с частью собак. Но спустя короткий срок после переезда выяснилось, что оставшиеся в Мурманской области собаки нуждаются в помощь. Наталья вернулась за ними, чтобы тоже увезти в другой регион, но в Карелии оставила пятерых мокроносых в Карелии вблизи населенных пунктов: Шурупа, Болта, – в Лоухах, Шаха – в Тэдино, Тайсона – в Чупе, Вуди – в Лесозаводске.

Волонтеры, узнавшие об этом, провели большую работу и нашли всех четвероногих друзей.

- Новый дом нужен только Шаху. Вуди и Тайсон уже дома. На Шурупа и Болта есть руки, люди строят вольер - живут в частном доме. Шаха завтра доставят в приют «Надежда», - рассказала «КП»-Мурманск» волонтер Виктория Клепикова.

Поступок Натальи рассмотрят на встрече веткомитета и представителей сообщества ездового спорта.

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