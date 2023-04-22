В Мурманске спустя полгода начали закапывать траншею, в которой погибли двое рабочих

Траншея, в которой погибли двое рабочих, полгода стояла огороженной, но не закопанной. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 22 октября на улице Бондарной у дома № 32 в Мурманске погибли двое рабочих. Мужчины 48 и 38 лет выполняли работы по прокладке ливневой канализации. На глубине почти три метра их засыпало землей, выбраться они не успели.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности, смерть двух или более лиц). Следователи отмечают, что во время работ была нарушена техника безопасности - стенки траншеи не были укреплены.

Более пяти месяцев траншея стояла огороженной, и только в апреле, спустя почти полгода после трагедии, ее стали закапывать.

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