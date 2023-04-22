В Мурманске наблюдали необычное мерцание

В Мурманске сняли на видео необычное явление. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 22 апреля в Мурманске заметили нечастное явление: на Ленинградке мигали фонари. Мерцание сняли на видео.

В комментариях к записи многие северяне отнеслись к неисправности световых опор отнеслись с юмором. «Ленинградка на аварийке стоит», «Взлетная полоса», «Под музычку классную надо было ехать», - пишут комментаторы в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Напомним: в марте жители Мурманска наблюдали в ночном небе движущиеся огни. Вскоре им нашли объяснение.

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