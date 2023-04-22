В Мурманске за ночь выпала четверть месячной нормы снега

В Мурманской области весна уступила место зиме.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманскую область, как и предупреждали синоптики, ненадолго вернулась зима. На выходных ожидается похолодание, а уже 21 апреля пошел снег.
- Мурманск вечером отметил 0,3 мм, так как снег начался позже, за ночь - 7 мм. Это почти четверть апрельской нормы осадков (29 мм), - сообщили в паблике «Погода в Мурманске» (12+).
Больше всего снега зафиксировали в Верхнетуломском - 9 мм.
Напомним: 22 апреля в Мурманске должен был состояться первый общегородской субботник. Но небесная канцелярия внесла свои коррективы в планы.
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