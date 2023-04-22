В Мурманске пропали два подростка

Сразу два подростка пропали в Мурманске. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут двух пропавших подростков.

13-летний Егор Панфилов 21 апреля не вернулся со школы на улице Ломоносова. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. На момент исчезновения был одет в черную куртку, черные джинсы, желтые ботинки, черную шапку с красным отворотом.

17-летняя Алена Брыткова ушла из дома на улице Приморской в Росляково 19 апреля. Была одета в темно-зеленую куртку, черные джинсы, черные полуботинки с белой надписью Love, шапку кораллового цвета, с собой взяла красный рюкзак.

Северян просят помочь в поисках подростков. Фото: vk.com/murmanspas51

Всех, кто может помочь с поисками пропавших, просят позвонить в полицию или в поисковый отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru