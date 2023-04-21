Спасатели вызволили семью из снежного плена под Туманным

Спасатели оперативно отправились на вызов. Фото: Тимур ХАНОВ.

В ночь с 29 на 30 марта семья Мишкиных вместе с ребенком попала в снежный плен недалеко от поселка Туманный. Спасатели оперативно отправились на вызов. Убедившись, что люди не нуждаются в медицинской помощи, сначала на снегоходах, а потом на спецтранспорте благополучно доставили попавших в беду в Мурманск.

Северяне не забыли поблагодарить спасателей.

- Выражаем благодарность коллективу за наше спасение! Желаем всем вам доброго здоровья и удачи в делах! - пишет семья Мишкиных.

Напомним, что в конце марта подобные случаи в Мурманской области были нередкими из-за плохой погоды. Например, 30 числа спасатели на снегоходах вывозили людей, застрявших на дороге в Териберку.

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