С моста через Кольский залив в Мурманске спасли женщину

Спасатели помогли северянке и передали ее сотрудникам скорой помощи. Фото: Северо-Западный РПСО / vk.com/szrpso

19 апреля сотрудники Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра помогли мурманчанке. Ее заметили прохожие на мосту через Кольский залив, было очевидно, что женщине нужна помощь.

- Дежурная смена незамедлительно двумя группами (на автомобиле и на лодке) выдвинулась к месту происшествия, - сообщили в Мурманском АКАСЦ.

Спасатели помогли северянке и передали ее сотрудникам скорой помощи.

Напомним: спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра выезжали на помощь рыбаку в Кольском районе.

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