Житель Мурманска пытался вынести из магазина сыр и колбасу стоимостью 1500 рублей

В Мурманске росгвардейцам поступил тревожный сигнал из гипермаркета на улице Шевченко. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске росгвардейцам поступил тревожный сигнал из гипермаркета на улице Шевченко. На месте сотрудники выяснили, что мужчина ходил по залу и складывал в свой пакет продукты, а после пытался незаметно уйти из магазина, однако его заметили по камерам видеонаблюдения.

— Во время осмотра у мурманчанина обнаружили четыре упаковки сыра и шесть видов мясной и колбасной продукции на сумму более 1500 рублей, — сообщает Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области. В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.

Напомним: 44-летний вахтовик из Карелии пытался украсть топливо, принадлежащее строительной организации в Кольском районе. Мужчина трудился на карьере оператором одной из установок.

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