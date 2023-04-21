Циклон с Норвежского побережья принесет в Мурманскую область сильный снег

В Мурманскую область на время вернется почти зимняя погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область на время вернется почти зимняя погода. На выходных циклон с севера Норвежского побережья принесет в регион похолодание и снегопад.

- Температура воздуха составит от -3 до +3° в течение суток. 23 апреля циклон покинет территорию Мурманской области, осадки будут прекращаться, температура воздуха составит: ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днем от -2 до +3°, - сообщает областной гидрометцентр.

Напомним: 22 апреля в Мурманске должен был состояться первый общегородской субботник. Но небесная канцелярия вносит свои коррективы в планы - уборку перенесли.

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