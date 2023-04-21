50 семей в Мурманске получили сертификаты на приобретение своего жилья

Всего за годы существования программы в ней приняли участие 1907 семей. Фото: Администрация города Мурманска

21 апреля руководители Мурманска встретились с молодыми и многодетными семьями, чтобы вручить им сертификаты на приобретение собственного жилья. Размер такой поддержки для 50 семей, которые участвовали в мероприятии, составил 40,3 миллиона рублей.

- Это одна из важнейших мер улучшения демографической ситуации в городе. В Мурманске проект реализуется на всех уровнях - федеральном, областном и муниципальном. Благодаря такому комплексному подходу улучшить свои жилищные условия может большее количество мурманчан, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего за годы существования программы в ней приняли участие 1907 семей.

Напомним: частные дома в Мурманской области подорожали на 14%. Средняя стоимость дома в Заполярье составляет 9,4 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru