Жителя Апатитов обманули при покупке снегоуборочной машины

Северянин нашел в Интернете объявление о продаже снегоуборочной машины, цена на которую его устроила. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отделение полиции в Апатитах обратился 63-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Северянин нашел в Интернете объявление о продаже снегоуборочной машины, цена на которую его устроила.

Поговорив с покупателем по телефону, продавец попросил оплатить полную стоимость товара - 77 тысяч рублей. Северянин поверил и в ближайшем отделении банка перевел деньги. После этого злоумышленник запросил данные для доставки и сообщил, что товар придет примерно через неделю. Спустя указанный срок северянину пришло смс-сообщение с сайта, что произошел сбой и доставка товара откладывается.

- Апатитчанин попытался позвонить в интернет-магазин, но телефон был недоступен. Только после этого мужчина решил посмотреть отзывы о данном сайте, прочитав которые, понял, что стал жертвой мошенников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним: жительница Кировска лишилась 14 тысяч рублей при покупке сухожарового шкафа. Женщина наткнулась на мошенников на популярном сайте частных объявлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru